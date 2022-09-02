الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 أيلول 2022 ساعة 21:09

بالصور.. عرض عسكري مهيب بالحديدة اليمنية

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
وعرضت القوات المسلحة صواريخ مندب2 بعيد المدى، وفالق1 متوسط المدى، وهما صناعة يمنية محلية، وصاروخ وروبيج بعيد المدى وهو صاروخ روسي الصنع يستخدم لضرب السفن والغواصات في البحر.

كما استعرض الجيش اليمني ألغاماً بحرية، منها كرار وعاصف4 البحرية، وعرض أسلحة دفاع جوي ومعدات عسكرية ضخمة في العرض المهيب الذي شهدته مدينة الحديدة.

وبلغ عدد القوات المشاركة في العرض أكثر من 25 ألف مقاتل من قوات المنطقة الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي، وبدأ العرض العسكري “وعد الآخرة” باستعراض سرايا القوات، ومن ثم استعراض قوة كبيرة من المدرعات والدبابات والألغام البرية والبحرية بأنواعها واستعراض الدفاعات الجوية، كما تم عرض قوة رمزية من الطيران المسير.

وتم عرض الصواريخ البحرية وكُشف الستار عن صواريخ جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل وهي مندب 2 وفالق1 ، وروبيج الروسية بالإضافة إلى مندب 1 الذي عرض من قبل.

من جهته أكد المشاط أن اليمن امتلكت قوة بحرية كبيرة وأن الجيش اليمني بات اليوم قادراً على ضرب أبعد نقطة في البحر الأحمر ومن أي مكان في اليمن، وقال إن هذا التطور يأتي في سياق ما يخوضه الشعب اليمني من معركة في مواجهة تحالف العدوان، محذرا الأعداء من أي مغامرات يرتكبونها.

وأكد أن قواتنا قامت بتنفيذ تجارب بالسلاح الذي ألمح إليه في كلمة سابقة، بقوله إن باستطاعتنا ضرب أي نقطة في البحر الأحمر من أي نقطة في اليمن.

كما اختتم الاحتفال بكلمة قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي، أرسل فيها رسائل عدة أهمها أن القوات التي عرضت اليوم – وفي العروض السابقة – هي جزء صغير من قواتنا وأن الجزء الأكبر مرابط في الثغور وأن الأفضل للعدو أن يتوقف عن عدوانه وينهي حصاره واحتلاله.
رقم : 1012432
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
خدعة الکيان الإسرائيلي الجديدة للهروب من المواجهة مع حزب الله في ملف الترسيم... کيف سيكون رد المقاومة؟
2 أيلول 2022
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
قاليباف يؤكد ضرورة جهاد التبيين في مواجهة الاعلام المعادية والحرب المعرفية
2 أيلول 2022
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
ايران ترسل وجهات نظرها حول الرد الاميركي على نص مسودة الاتفاق المحتمل لرفع الحظر
2 أيلول 2022
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
الرئيس لإيراني يؤكد على السعي الجاد لتصنيع طائرات ركاب
2 أيلول 2022
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
1 أيلول 2022
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
1 أيلول 2022
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
1 أيلول 2022
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
1 أيلول 2022
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
1 أيلول 2022
تمرد الصدر على مرجعيته
تمرد الصدر على مرجعيته
1 أيلول 2022
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
31 آب 2022
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
31 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يقظة أهل العراق ومسؤوليه أخمدت فتنة الأعداء مرة أخرى
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة