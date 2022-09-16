وزير الثقافة الايراني: العدو يحاول التعتيم الإعلامي على مراسم الأربعين







وأشار اسماعيلي مساء الخميس في مراسم الأربعين في مدينة كربلاء المقدسة إلى محاولة العدو للمواجهة الأعلامي لمراسم الاربعين، قائلا: اليوم واجهنا صمتا مصمما من قبل العدو ومحاولته فرض التعتيم الاعلامي على هذه المسيرة الضخمة، لافتا إلى إننا نشهد الكبار والصغار والأطفال من العراقيين وغيرهم ​​الذين يخدمون الزوار.واشاد وزير الثقافة بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة لدى الشعب العراقي خلال مراسم احياء ذكرى الاربعين، مضيفا : نيابة عن الحكومة الإيرانية ورئيس الجمهورية أشكر العراق شعبا وحكومتا على هذه الجهود والتسامح والتضحية.وشارك في هذه المراسم، جمع من الشعراء منهم جواد زماني، واحمد جواد نوآبادي، و حسین شمسایي، وسید حسین متولیان، و مجید تال، وعارفة دهقاني وليلى فخیمي وقاموا بإلقاء القصائد والأشعار.كما قام الفنان الايراني مصطفي راغب بقراءة المراثي حول ابي عبدالله الحسين عليه السلام.