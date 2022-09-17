بالصور: الحشود المليونية تحيي ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع)













وكانت العتبة الحسينية المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة قد اشارت ان عدد زوار الأربعين هذا العام وصل الى عشرين مليون شخص من داخل العراق وخارجه.وأشار مسؤولون في العتبة الى أن مئات آلاف الزوار الأجانب دخلوا الى العراق خلال الايام الماضية عبر خمسة منافذ حدودية والمطارات قاصدين زيارة الامام الحسين (ع)، هذا فضلا عن مواصلة مئات الالاف من العراقيين ومن مختلف المحافظات التوجه نحو كربلاء المقدسة لإحياء المراسم.وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه “للمرة الاولى تكون اعداد هائلة من الزائرين”، مشيراً الى أن “عدد الزائرين الاجانب بلغ خمسة ملايين ومجموع الزائرين بلغ 20 مليوناً”.