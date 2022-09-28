بالصور.. جرحى القوات الامنية نتيجة قصف المنطقة الخضراء

اسلام تايمز (العراق)- قالت مصادر عراقية: إن ٤ صواريخ كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء ببغداد مما أدى الى وقوع 7 إصابات جميعهم من الأمن. كما رفع مجلس النواب العراقي جلسته بعد الابقاء على رئيسه الحلبوسي وانتخاب محسن المندلاوي نائبا أول للرئيس.