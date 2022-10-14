قائد الثورة الاسلامية يستقبل المشاركين في مؤتمر الوحدة الاسلامية













على هامش أعمال المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الإسلامية، الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران، بحضور رئيس الجمهورية الإسلاميّة في إيران السيد إبراهيم رئيسي ومفكرين وشخصيات من الدول الإسلامية وفي مقدمتها لبنان .بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاعظم محمد (ص) وحفيده الامام جعفر الصادق (ع) ، استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الجمعة، رؤساء السلطات الثلاث وعددا من كبار المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الاسلامية.والقى سماحة قائد الثورة الاسلامية كلمة في هذا اللقاء، سنوافيكم بها لاحقا.