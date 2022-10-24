الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 تشرين الأول 2022 ساعة 15:18

بالصور.. أطفال من الخليل يمثلون مشهد استشهاد عدي التميمي

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
هؤلاء الأطفال مثلوا وبكل جدية، مشهد الاشتباك الأخير الذي كانت رصدته الكاميرا لـ عدي التميمي لحظة استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت عدسة كاميرا مراقبة قد التقطت لحظة إطلاق عدي التميمي النار عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، وظهر وهو يطلق الرصاص رغم أصابته وسقوطه على الأرض.

واستشهد الشاب الفلسطيني عدي التميمي، خلال تنفيذه عملية بطولية ضد الاحتلال على مدخل مستوطنة معاليه أدوميم في 9 تشرين أول/ اكتوبر الجاري، وذلك بعد عشرة أيام من تنفيذه عملية حاجز شعفاط التي اسفرت عن مقتل مجندة صهيونية.
مصدر : وكالات
رقم : 1020811
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
الخارجية الإيرانية: أمريكا تكذب بشأن الاتفاق النووي والأجواء مهيأة للتفاوض مع السعودية
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
إيران تعتقل 10 جواسيس يعملون لصالح الموساد
24 تشرين الأول 2022
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
24 تشرين الأول 2022
العلاقات السعودية الأمريكية على مفترق طرق
العلاقات السعودية الأمريكية على مفترق طرق
24 تشرين الأول 2022
العلاقات تتطور..هل طبعت السعودية تجاريا مع الكيان الاسرائيلي؟
العلاقات تتطور..هل طبعت السعودية تجاريا مع الكيان الاسرائيلي؟
24 تشرين الأول 2022
فشل وتخبط سعودي .. تصنيف حسب المصالح الأميركية والغربية
فشل وتخبط سعودي .. تصنيف حسب المصالح الأميركية والغربية
24 تشرين الأول 2022
موسم الرياض يتصدر المشهد.. ما الذي تخفيه الكواليس؟
موسم الرياض يتصدر المشهد.. ما الذي تخفيه الكواليس؟
24 تشرين الأول 2022
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
22 تشرين الأول 2022
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
22 تشرين الأول 2022
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
22 تشرين الأول 2022
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
22 تشرين الأول 2022
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
22 تشرين الأول 2022
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
21 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مقاطعة "إسرائيل" في أوجها.. هل تؤتي أوكلها؟
العلاقات السعودية الأمريكية على مفترق طرق
العلاقات تتطور..هل طبعت السعودية تجاريا مع الكيان الاسرائيلي؟
فشل وتخبط سعودي .. تصنيف حسب المصالح الأميركية والغربية