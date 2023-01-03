إقامة مهرجان تابيني في الموصل بذكرى استشهاد قادة النصر











واستشهد الفريق قاسم سليماني مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في أول أيام سنة 2020 إثر عملية اغتيال ارهابية قامت بها القوات الأمريكية في بغداد برعاية .