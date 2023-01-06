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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 10:01

بالصور.. الآلاف يـــؤدون صلاة الفـــجر بالمسجد الأقصى المبارك

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شرائح صور
وأفادت فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن آلاف المواطنين احتشدوا في باحات الأقصى المبارك حيث أدوا الصلاة فيه بالرغم من المعيقات التي وضعها الاحتلال والأجواء الباردة.

ودعت العديد من الجهات والهيئات المقدسية، المواطنين للرباط الدائم في باحات المسجد الأقصى؛ لقطع الطريق على المستوطنين لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

ويُشار إلى أنه اقتحم صباح الثلاثاء الماضي المتطرف ايتمار بن غفير المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، لمدة قصيرة لم تتعدى الـ13 دقيقة وشروط أخرى وضعها رئيس "الشاباك" الصهيوني على بن غفير.
مصدر : وكالات
رقم : 1034002
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