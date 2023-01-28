قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية



















يأتي هذا المعرض بمناسبة شعار العام الذي هو عام الإنتاج. وقد سمي "الانتاج القائم على المعرفة ، وخلق فرص العمل".وفي هذا المعرض الذي تم تفقده من قبل قائد الثورة الاسلامية على مدى ثلاث ساعات، تم عرض ، القدرات المحلية في مجالات التعدين والاستكشاف والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية والسكك الحديدية والطرق والنقل البحري والجوي وقطاع الإسكان والنفط والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والمنسوجات والمياه تم عرض صناعات التربية، وإدارة مستجمعات المياه، وصناعات الكهرباء ومحطات الطاقة ، وبناء السدود ، ومشاريع إدارة المياه ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.