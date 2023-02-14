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الثلاثاء 14 شباط 2023 ساعة 13:04

استقبال رسمي في الصين ؛ إطلاق 21 قذيفة مدفعية على شرف رئيسي

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وفي هذه المراسم تم إطلاق 21 طلقة مدفعية تكريماً لرئيس الجمهورية الإسلامية والوفد رفيع المستوى، وعندما دخل الرئيس الايراني مبنى المؤتمر، تم عزف مارش الترحيب من قبل ثلاثة اعضاء من حرس الشرف .
مصدر : وكالات
رقم : 1041307
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