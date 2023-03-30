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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 12:01

بالصور.. حصيلة غير نهائية للعاصفة الشديدة في ريف حماة

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وبيَّنَ المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف، وفاة طفلين جراء سقوط جدار عليهما في قرية جبرين بريف حماة وهما الطفلة حلا عبد الرزاق العبد الله وشقيقها محمد، وإصابة ابنتي عمهما الطفلتين آيات العبد الله بكسر في الساعد، ورشا العبد الله بكسر في الفخذ.

كما توفي رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بريف حماة الشمالي نتيجة سقوط جدار عليه.

كما أصيب 3 طلاب في مدرسة طيبة الإمام الجنوبية بريف حماة الشمالي بسقوط النوافذ عليهم.

وبيَّنَ المدير العام لشركة كهرباء حماة حبيب خليل، أن العاصفة أدت لتاريخه لانهيار 3 أبراج توتر 230 على الخط المغذي لمحطة تحويل سلحب.وهو ما أدى لانقطاع التيار في قرى أصيلة وحنجور والطويل ومزرعة الخالد وديمو وجب رملة والزهراء .

كما سقطت عدة أعمدة أخرى في السقيلبية وسلمية.

وبيَّنَ عدد من رؤساء مجالس المدن أن العاصفة سببت انهيار حجارة العديد من واجهات المباني في حماة ومصياف، وتكسر جدران على أسطحة بعض المنازل، وتطاير ألواح طاقة شمسية بمنازل وأراض زراعية، وألواح توتياء هي أسقف معامل بلوك.
مصدر : وكالات
رقم : 1049563
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