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الخميس 13 نيسان 2023 ساعة 17:44

شعار "الضفة درع القدس" يزين الشوارع وشبكات التواصل

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ويصادف يوم القدس العالمي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك حيث اعلن عنه مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل (قدس سره).

وتخرج في هذا اليوم مسيرات مليونية في العديد من الدول الاسلامية منها إيران والعراق ولبنان واليمن مناصرة للقضية الفلسطينية ومساندة للشعب الفلسطيني المضطهد من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي، تذكير العالم بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية.

وتصدح اصوات الاحرار في كل العالم بيوم القدس العالمي منددة اعتداءات كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة بتحرير اولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم من يد كيان الاحتلال.

وأطلقت الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي في فلسطين المحتلة، شعارا موحدا لاحياء هذا المناسبة الخالدة هذا العام (2023) تحت عنوان "الضفة درع القدس".

واعلنت الهيئة في بيان مساء يوم الإثنين : ها هي الضفة الغربية تطلق انتفاضتها من جديد، وها هم شبابها المقاوم يرسمون معادلة جديدة تبشر بقرب النصر والتحرير، وتقلب حسابات العدو .. وتفضح جيشه الذي ينكسر في شوارع مخيمات الضفة ومدنها على يد مقاوميها وكتائبها المسلحة، كما انهزم من قبل على حدود غزة.

واضافت الهيئة : هنا وهناك نرى القدس في قلب المقاومة والشعب الفلسطيني، القدس التي تتعرض لأخطر التهديدات من العدو المجرم ومستوطنيه الغاصبين... الذين لا يتوانون عن محاولة تدنيس المسجد الأقصى، القدس التي هي قبلة المقاومين ومحور هذه المعركة، بأبعادها الثقافية والحضارية والعسكرية أيضا.

وأردفت : تقديرا لبسالة أبطال الضفة وما قدموه خلال الأشهر الماضية من تضحيات ومقاومة شكلت حدثا استثنائيا في مسار معركتنا المتواصلة مع العدو لأجل تحرير القدس الشريف.

وأكملت : استبشارا بما يعدون بتقديمه من عمليات بطولية تجعلنا من تحرير القدس أقرب، وتفرض حول القدس درعا حصينا يحفظ هويتها ومستقبلها، ولأن الدرع في الحرب يعبر عن الاستعداد للمواجهة والجاهزية لصد العدوان، تطلق الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي (في فلسطين)، الشعار الموحد ليوم القدس العالمي هذا العام 2023م 1444 ه، تحت عنوان "الضفة درع القدس".

وتصدر شعار يوم القدس العالمي لهذا العالم "الضفة درع القدس" شبكات التواصل الاجتماعي وزينت جدارية هذا الشعار طريق مطار بيروت في لبنان وجدارية الفردوس في العاصمة العراقية بغداد وشارع ولي عصر في العاصمة الايرانية طهران.
مصدر : وكالات
رقم : 1052211
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