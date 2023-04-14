القوات البحرية اليمنية تنظم عرضا عسكريا في يوم القدس

اسلام تايمز (اليمن) - نشر موقع انصار الله في اليمن صورا عن القوات البحرية في اليمن , عرضا عسكريا بمناسبة يوم القدس العالمي مؤكدين استعدادهم لصد اي عدوان اجنبي .