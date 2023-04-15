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السبت 15 نيسان 2023 ساعة 18:21

بالصور.. احياء فعاليات يوم القدس العالمي

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وضمن فعاليات يوم القدس العالمي، أقيم في العاصمة العراقية بغداد حفل مركزي بالمناسبة.

وأحيا السوريون في مدينة دير الزور وبلدتي نبل والزهراء يوم القدس العالمي بفعاليات ومسيرات حاشدة، تحت شعار “الضفة.. درع القدس”.

وبمناسبة يوم القدس العالمي وبالتعاون مع ممثلي الفصائل الفلسطينية والاجتماعية والكشفية اقام مكتب آل البيت (ع) وقفة تضامنية بحضور جماهيري حاشد في حي العباسية بحمص السورية.

وفي تركيا، أحيا المسلمون يوم القدس العالمي بمسيرات حاشدة أكدت دعمها مقاومة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الأَقصى ومدينة القدس المحتلة.

وشارك الباكستانيون في العاصمة إسلام آباد بمسيرة جماهيرية في يوم القدس العالمي تعبيرا عن موقفهم الراسخ من القضية الفلسطينية ورفضهم لكل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

خرجت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة جاكرتا وباقي المدن الإندونيسيّة، بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين إحياءً ليوم القدس العالمي.

وخرج آلاف النيجيريين في مسيرات شعبية بالعاصمة ابوجا، إحياءً ليوم القدس العالمي.

والمسلمون في جنوب افريقيا، أحيا فعاليات يوم القدس العالمي، بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ردّدوا خلالها شعارات تطالب بحرية الشعب الفلسطيني، وتدعم مقاومته بوجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأحيا المسلمون في العاصمة التايلاندية بانكوك، مراسم يوم القدس العالمي، بمسيرة شعبية حاشدة جابت عدداً من شوارع المدينة، ردّد المشاركون فيها العبارات المنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك.

وإحياءً لفعاليات يوم القدس العالمي، نُظّمت في اقليم كشمير، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ردد المشاركون فيها الشعارات الداعمة لحرية الشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة، منددين بجرائم الاحتلال، ودعم الادارة الأميركية له.
رقم : 1052625
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