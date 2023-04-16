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الأحد 16 نيسان 2023 ساعة 19:26
بالصور.. مسيرة في العاصمة الفنزويلية دعما للشعب الفلسطيني
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بالصور.. مسيرة في العاصمة الفنزويلية دعما للشعب الفلسطيني
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