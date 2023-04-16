بالصور.. مسيرة في العاصمة الفنزويلية دعما للشعب الفلسطيني















وشارك المئات في المظاهرة بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس دعما للشعب الفلسطيني وقضيته، حيث رفعوا الأعلام المساندة له ورددوا شعارات ضد ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم متكررة.