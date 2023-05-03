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الأربعاء 3 أيار 2023 ساعة 13:05
بالصور: استقبال مهيب للسيد ابراهيم رئيسي في دمشق
صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1055665
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