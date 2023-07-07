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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 07:32

بالصور.. توافد الاف الزائرين الى المرقد العلوي لاحياء ليلة عيد الغدير

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وحضر الزائرين وسط اهازيج وافراح مقامة في مختلف مناطق المحافظة ثابتة ومتحركة فضلا عن توافد الزائرين من المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية ومن خارج العراق من الدول العربية والاسلامية".

هذا وقال الناطق باسم الحكومة المحلية في محافظة النجف أحمد الفتلاوي في تصريح صحفي ، إن “عيد الغدير الأغر له خصوصية كبيرة في نفوس المسلمين كافة”، مبيناً، أن “محافظة النجف الأشرف تستقبل الملايين القادمين لزيارة الإمام علي (عليه السلام) والمراقد المقدسة الأخرى في المحافظة”.

من جانبه أكد مسؤول هيئة المواكب الحسينية زكي جريو، أن “المواكب بدأت منذ يوم الثلاثاء بالانتشار في المدينة القديمة والطرق المؤدية الى مرقد الإمام علي (عليه السلام)، فضلاً عن الأقضية والنواحي، من أجل تقديم الخدمات من ماء وطعام ومبيت للزوار”.
رقم : 1068108
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