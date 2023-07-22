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السبت 22 تموز 2023 ساعة 20:35

بالصور.. تظاهرة جماهيرية لنصرة القرآن الكريم في البصرة

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
ونظم المئات من العراقيين مسيرة في منطقة الساعي وسط البصرة، احتجاجاً على حرق القرآن.
 
وانطلقت تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية، لنصرة القرآن الكريم، بعد الجريمة التي ارتكبت في السويد والدنمارك، بحرق نسخ من القرآن الكريم.
 
وكانت خلية الإعلام الأمني، قد وجهت اليوم السبت، رسالة الى المتظاهرين، فيما أكدت على الالتزام بسلمية التظاهرات واستحصال الموافقات المسبقة.
 
هذا وتتواصل في مختلف البلدان الإسلامية الاحتجاجات المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك. ففي العاصمة بغداد تجمع العراقيون أمام السفارة الدنماركية، منددين بالإساءة. كما شهدت ايران وسوريا واليمن وبلدان أخرى مسيرات غاضبة، الى جانب اتخاذ مواقف رسمية رافضة للإساءة للقرآن الكريم.
 
كما اعتصم اللبنانيون أمام المساجد استنكارا للإساءة المتكررة للقرآن الكريم، داعين العالم الإسلامي الى تحرك عاجل على مستوى الحكومات والشعوب للوقوف بوجه هذه الحملة المشبوهة والمبرمجة ضد المقدسات الإسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1071227
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