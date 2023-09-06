بالصور.. مسيرة "موكب الأحزان" في بعلبك







وتولت لجنة الحماية في حزب الله تنظيم حركة السير عند التقاطعات ومداخل البلدات وفي محيط القرى.ورفع المشاركون والمشاية الرايات العاشورائية السوداء والرايات الحسينية وصور الشهداء والقادة على امتداد الطريق الدولي بمسافة 20 كلم امتدت من رياق حتى مقام السيدة خولة (ع) عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، حيث نُصبت عشرات خيم الضيافة التي تولت توزيع الطعام، الحلويات، الفاكهة، وعبوات المياه.واللافت هذا العام عملية التنظيم بتوزيع مئات الحاويات المصنعة من الكرتون لرمي النفايات للحؤول دون رمي النفايات على الطريق الدولي.وكان قد توافد الآف المحبين في مسيرة "موكب الأحزان" لمواساة ابنة الإمام الحسين السيدة خولة (عليهما السلام) ووفاء للدماء الطاهرة في كربلاء.وانطلقت الوفود الجماهرية من دوار الجبلي تتقدمها الفرق الكشفية والفعاليات السياسية والدينية.