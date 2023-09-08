بالصور: جنود الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة ودنسوه بأحذيتهم





وبهذا السياق، اقتحم جنود الاحتلال فجر اليوم مصلى باب الرحمة، ودنسوه بأحذيتهم.وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية أن مجموعة من جنود الاحتلال اقتحموا المصلى بأحذيتهم، بعد أن منعوا حراس الأقصى من الاقتراب من المكان.وأضافت أن قوات الاحتلال استغلت عدم وجود المصلين في المسجد الأقصى، لاقتحام مصلى باب الرحمة وتفتشيه ومصادرة أغراض خاصة بضيافة المصلين.وأظهرت لقطات مصورة آثار أحذية جنود الاحتلال على سجاد المصلى، وتخريب محتوياته خلال عمليات التفتيش، قبل مصادرة بعض الأواني والقهوة وتحميلها في مركبة خاصة بقوات الاحتلال.