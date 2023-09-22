بالصور: العميد قاآني يجول على مناطق العمليات في سوريا ويؤكد أن أمريكا جذر للفوضى والارهاب







وتفقد العميد قاآني، خلال الزيارة الحساسة والمهمة، عدداً من مناطق العمليات المختلفة التي تشهد توترات كبيرة، مستطلعاً في جولة عسكرية العديد من الجبهات والمحاور الحساسة.وأكد قائد قوة القدس ان “أمريكا هي الجذر الاصلي للفساد والفوضى والارهاب والفتنة في سوريا والمنطقة والعالم”.وشدد على أن “سوريا وايران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية مميزة وشاملة وعميقة، وستظل الجمهورية الاسلامية الى جانب الشعب والقيادة السورية في مواجهات التحديات”.يذكر ان العميد قاآني قام بزيارت ميدانية لعدد من دول المنطقة، دعماً للمقاومة ودفاعاً عن دول تقف في وجه الاستبداد والاستكبار العالمي.