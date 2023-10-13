الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 17:21

بالصور.. زعيم إفريقي يشارك في مراسم صلاة الجمعة بطهران

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
واستدل اية الله "خاتمي" في خطبتي صلاة الجمعة اليوم في طهران، بآيات من الذكر الحكيم، قائلا : ان زوال الظالمين امر محتوم بناء على الوعد الالهي.
 
واضاف : سيتم اعادة اعمار قطاع غزة بفضل الله تعالى، ومصير الصهاينة، كما وعد به سماحة قائد الثورة، الى زوال.
 
وفي اشارة الى المسيرات المليونية التي جاءت المحافظات والمدن الايرانية اليوم، نصرة للشعب الفلسطيني واهالي قطاع غزة، قال خاتمي : ان عملية طوفان الاقصى لم يسبق لها نظير منذ تاريخ النكبة وبدء احتلال فلسطين حتى اليوم؛ مبينا ان هذه العملية النوعية غيرت قواعد المواجهة، بل وغيرت المعادلات الدولية ايضا.
 
وفي جانب اخر من تصريحاته، رحب اية الله "خاتمي"، بحضور رئيس الحركة الاسلامية في نيجيريا "الشيخ المجاهد زكزاكي" في مراسم صلاة الجمعة بطهران اليوم؛ مؤكدا بان هذا العالم الجليل قدّم الكثير في سبيل الله والدفاع عن الدين.
 
وكان الشيخ زكزاكي وصل الى طهران اول امس الاربعاء في زيارة الى ايران تعتبر الثانية التي يقوم بها الى خارج بلاده بعد الإقامة الجبرية في منزله.
 
وكان الشيخ زكزاكي اعتمد مذهب أتباع آل البيت (سلام الله عليهم) متأثرا بإنتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني (رضوان الله عليه)، وأسس الحركة الاسلامية في نيجيريا، اضافة الى تأسيس 300 مدرسة اسلامية في هذا البلد والدول الجارة، حيث بلغ عدد أتباع اهل البيت (عليهم السلام) بفضل جهوده الملايين.
 
واعتقله الجيش النيجيري في الهجوم الذي شنه على حسينية بقية الله (عج) في مدينة زاريا قبل 8 أعوام، مما أسفر الهجوم عن استشهاد 2000 شخص بينهم 3 من ابنائه، فيما فرضت عليه وعلى زوجته الاقامة الجبرية لمدة 6 أعوام، وتمت تبرئتهما من كل التهم الموجهة اليهما قبل عامين.
رقم : 1088147
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
13 تشرين الأول 2023
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
13 تشرين الأول 2023
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
13 تشرين الأول 2023
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
13 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
12 تشرين الأول 2023
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟