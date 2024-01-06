الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 20:53

غارات من الطيران الحربي الصهيوني قرب مدينة صور جنوب لبنان

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
ولا يزال القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبيّة مستمرّاً منذ ساعات الصباح الأولى بحسب مصادر لبنانية.

في هذا الإطار، إستهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة رأس الظهر في الحي الغربي ومنطقة وادي البير في بلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي.

واستهدف القصف بشكل مباشر أطراف بلدة عيتا الشعب.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عين بعال الحوش - قضاء صور.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية إستهدفت سهل القليلة الساحلي، جنوب مدينة صور.

واستهدفت 3 غارات إسرائيلية منزلا بين الشرقية وكوثرية السياد، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان، بعد معلومات عن وجود إصابات.
رقم : 1107477
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
6 كانون الثاني 2024
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
6 كانون الثاني 2024
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
6 كانون الثاني 2024
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام
6 كانون الثاني 2024
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
مايا عدنان شعيب
5 كانون الثاني 2024
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
5 كانون الثاني 2024
السيد نصر الله يقوّض مكسب
السيد نصر الله يقوّض مكسب 'نتنياهو' الوحيد
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
5 كانون الثاني 2024
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
مايا شعيب
5 كانون الثاني 2024
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
5 كانون الثاني 2024
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
5 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام