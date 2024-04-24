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الأربعاء 24 نيسان 2024 ساعة 09:53

صور الأقمار الصناعية تكشف الاستعدادات لعملية رفح

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وجاء ذلك بعد التقرير الذي أفاد بأن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لاستكمال العمليات تحضيرا لعملية برية في رفح، وبعد يوم من تهديد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري على حماس".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، فقد تلقى المسؤولون المصريون تحديثا حول خطة الإخلاء والتي ورد في وقت سابق أنها تشمل نية شراء عشرات الآلاف من الخيام لمن تم إجلاؤهم من رفح.

لكن القاهرة نفت هذا التقرير، وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".
رقم : 1130757
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