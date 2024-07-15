إحياء مراسم تاسوعاء الامام الحسين (ع) في ارجاء ايران

اسلام تايمز (ايران) - يواصل ملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام في ايران اليوم الاثنين احياء ذكرى التاسع من محرم الحرام، تاسوعاء الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام.