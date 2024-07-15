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الاثنين 15 تموز 2024 ساعة 17:33
إحياء مراسم تاسوعاء الامام الحسين (ع) في ارجاء ايران
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وبهذه الذكرى الاليمة شهدت المدن الايرانية مراسم خاصة لاحياءها، حيث جدد الشعب الايراني العهد بالسير على خطا الامام الحسين عليه السلام.
رقم :
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إطلاق سراح 8 بحارة إيرانيين مسجونين في قطر
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5 قتلى و26 إصابة بانفجار في الشيشان
إحياء مراسم تاسوعاء الامام الحسين (ع) في ارجاء ايران
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