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الأربعاء 18 كانون الأول 2019 ساعة 19:24
صور من المنطقة الشمالية الغربية من مدينة القدس
صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
833543
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