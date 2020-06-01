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الاثنين 1 حزيران 2020 ساعة 21:16

ماذا ترك الارهابيون للجيش السوري بعد دحرهم؟

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وأشار مصدر في الجهات المختصة إلى أنه "من خلال المتابعة وفي إطار عمليات تطهير المناطق المحررة من مخلفات الإرهابيين تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر من بينها بنادق أمريكية المنشأ وصواريخ مضادة للدروع".

وبين المصدر أنه من بين المضبوطات رشاشات (23 مم) مضاد طيران وبنادق آلية متنوعة (أم 16) أمريكية المنشأ ومناظير رؤية ليلية ونهارية وأجهزة اتصال استخدمتها المجموعات الارهابية لإنشاء غرف عمليات فيما بينها إضافة إلى صواريخ (ب ن 29) وفاغوت المضادة للمدرعات والدبابات وكميات من قذائف (ار بي جي) ومئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

ولفت المصدر إلى أن المضبوطات شملت أيضا "أكثر من نصف مليون طلقة للأسلحة الرشاشة والبنادق الحربية منها طلقات لرشاشات من عيارات (5ر14 مم و7ر12مم و23 مم) إضافة إلى ألغام أرضية مضادة للدروع" مشيراً إلى أن هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة "مؤشر واضح على الدعم الذي تلقته المجموعات الإرهابية من الدول الداعمة للإرهاب وتم شراؤها من السوق السوداء وتهريبها عبر غرف عمليات استخباراتية تابعة لتلك الدول".

وضبطت الجهات المختصة في الـ 19 من الشهر الماضي كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الارهابيين في ريفي درعا والسويداء من بينها صواريخ (لاو) إسرائيلية الصنع وصواريخ (تاو) الأمريكية.
رقم : 866026
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