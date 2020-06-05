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الجمعة 5 حزيران 2020 ساعة 19:52

بالصور .. 50 الف مصل يصلون في الأقصى بعد 70 يوما

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في بيان لها، إن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وعلى بوابات "الأقصى"، ونشرت عناصر من جنودها وشرطتها.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم في خطبة الجمعة، إن القدس ستبقى إسلامية وهي حق لجميع المسلمين، وشعبنا سيعمل على حمايتها ومقدساتها.

وأضاف أن "حقنا في القدس والأقصى محفوظ لنا دينا وعقلا وتاريخا، وسيادتها هي لعباد الله المسلمين، الذين هم أهل لها لا يشاركهم فيها أحد، وسيادة المسلمين على الأقصى والقدس هي سبب تشريفهم بالدين والدنيا".
رقم : 866796
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