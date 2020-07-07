بالصور.. تشييع جثمان هشام الهاشمي في مدينة النجف الأشرف

بغداد (اسلام تايمز) - وصل جثمان الخبير الاستراتيجي العراقي، هشام الهاشمي، الذي قتلته جماعة داعش الإرهابية، لمحافظة النجف قبل المباشرة باجراءات دفنه في مقبرة وادي السلام.