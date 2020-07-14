بالصور.. 'كتائب خطاب الشيشاني' تتبنى تفجير ادلب





وقالت "تنسيقيات المسلحين" إن "الكتائب" أصدرت بياناً تبنت فيه التفجير الذي وقع قرب أريحا في ريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى أن أحد مسلحيها استهدف الدورية المشتركة، ونشرت صوراً قالت إنها في أثناء وقوع العملية.وتعتبر "كتائب خطاب الشيشاني" مجهولة في سوريا ولا تتبع لأي جهة معلنة، وسبق أن ظهر اسمها منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، حين نفّذت عملية مشابهة ضد دورية روسية _تركية على الطريق الدولي حلب _اللاذقية، بحسب تنسيقيات المسلحين.وكشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجهة المسؤولة عن استهداف دورية روسية - تركية مشتركة بعبوة ناسفة في ادلب السورية ، اليوم الثلاثاء.وقال المركز الروسي للمصالحة: "في الوقت الحالي، توقفت الدوريات، ويجري إخلاء المعدات المتضررة. قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع الجيش التركي وأجهزة الاستخبارات السورية، تؤكد تورط مسلحي إدلب في الهجوم على الدورية".وأعلن المركز الروسي للمصالحة في وقت سابق اليوم، أن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت أثناء مرور دورية روسية - تركية مشتركة، تسببت في إصابة 3 جنود روس بجروح طفيفة، تم نقلهم إلى قاعدة حميميم لتلقي العلاج.