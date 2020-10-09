الجيش السوري يشارك بإطفاء حرائق الساحل







وقد افاد مصدر خاص لموقعنا بوصول فوج اطفاء من مدينة دمشق الى ريف اللاذقية.ولاتزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحرائق في مسيت وعين جندل وبنجارو ورويسة الحجل وقويقة وقمين وخدلو والشيخ ريح واسطامو والمغيرية والبراعم وكلماخو ودبيقة بمشاركة من فرق الاطفاء المشتركة من الدفاع المدني وفوج الاطفاء ووحدات الاطفاء بالمناطق والزراعة تتعامل مع عدة حرائق بمؤازرة من الطيران المروحي بالجيش.وفي هذا الصدد أصدر وزير العدل القاضي المستشار أحمد السيد تعميماً للسادة المحامين العامين في اللاذقية- طرطوس- حماه- حمص- القنيطرة لتطبيق النصوص القانونية بحدود عقابها الأقصى بحق كل متسبب بتلك الحرائق.ومن جانبه اكد مدير المواصلات الطرقية بطرطوس انه لايوجد أي قطع أو إيقاف للحركة المرورية على الاستراد الدولي طرطوس اللاذقية، إنما وحرصا على سلامة مستخدمي الطريق تم تخفيف سرعة الحركة للمركبات وتنظيمها على هذا المحور نظراً لكثافة الدخان المتصاعد من نيران الحرائق وخاصةً عند منطقة دير البشل.