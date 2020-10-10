سوريا.. صور مؤلمة للأهالي في مواجهة حرائق الغابات

















وأُعلن حتى الآن عن سقوط ثلاثة قتلى واحتراق مئات الهكتارات في حرائق لم تشهدها البلاد من قبل.ولا تزال بعض القرى في ريف اللاذقية تعاني الحصار، وسط شبه انعدام للتواصل بعد انقطاع الكهرباء وتضرر شبكات الهاتف، وأعلنت مديرية صحة اللاذقية وفاة جديدة في قرية الفاخورة ليرتفع عدد ضحايا الحرائق في البلاد إلى ثلاث، إضافة إلى 70 حالة اختناق.طواقم سيارات الإطفاء ما زالت أقل بكثير من الحاجة مع الانتشار المتزايد للحرائق، وقد انتشرت صور تظهر أهالي القرى يحاولون إطفاء الحرائق بأدوات بسيطة من معاول، وأغصان شجر، وعبوات بلاستيكية، وهي أدوات يستخدمها أيضا أفراد الجيش.