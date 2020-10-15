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الخميس 15 تشرين الأول 2020 ساعة 20:40

بالصور.. اسماء الاسد تتفقد مافعلته الحرائق بالاهالي

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
زارت عقيلة الرئيس السوري السيدة اسماء الاسد صباح اليوم المناطق المنكوبة والتي تعرضت للحرق خلال الاسبوع الماضي والتقت هناك باهالي المنطقة.

واستمعت السيدة اسماء الاسد خلال زيارتها لقرية بيت سوهين صباح اليوم لمعاينة الأضرار لحكايات الناس حول ما حصل وما يجب فعله لتجاوز الأضرار.

وكان الرئيس الأسد جال يوم أمس على بعض المناطق التي طالتها الحرائق في محافظة اللاذقية شملت قرية بلوران بالريف الشمالي للمحافظة وقرية بسوت في ريف القرداحة ومنطقة كفردبيل بريف جبلة واستمع من الأهالي إلى أهم متطلباتهم لتأمين الاحتياجات الأولية التي تساعدهم في تعزيز عوامل تشبثهم بأرضهم مؤكداً أن الدولة ستتحمل العبء الأكبر في الدعم المادي للعائلات التي فقدت الموارد كي تتمكن من البقاء في أراضيها لاستصلاحها وإعادة زراعتها بالسرعة الممكنة.
رقم : 892274
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