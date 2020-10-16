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الجمعة 16 تشرين الأول 2020 ساعة 19:14

بالصور.. إخماد حريق بريف الدريكيش السوري

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تمكنت فرق الإطفاء السورية بالتعاون مع الأهالي من اطفاء حريق نشب بالمنطقة الواقعة بين قريتي حاموش رسلان والبريخية التابعتين لمنطقة الدريكيش.

وأوضح المهندس ثائر رحال مدير مركز حماية الغابات في قرية بوردة في تصريح خاص لـ سانا أن عناصر مركز حماية الغابات في القرية التابعة لمنطقة الشيخ بدر بالتعاون مع عناصر مركز بهرمين وفوج الإطفاء في محافظة طرطوس والأهالي استطاعوا إخماد الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في الأراضي الزراعية بين قريتي حاموش رسلان والبريخية وتوسع في مساحة تقدر بنحو 10 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون قبل أن يتم إخماده.

وأضاف أن الحريق وقع في منطقة وعرة لا توجد فيها طرقات مجهزة الأمر الذي حال دون وصول سيارات الإطفاء إليها وتم الاعتماد على العناصر الراجلة المجهزة بالمضخات والعتاد الميداني الخاص لإخماد الحريق بالتعاون مع أهالي المنطقة.

وأشار رحال إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل ويتم العمل على تبريده لمنع تجدده.

وكانت المنطقة الساحلية تعرضت قبل أسبوع لموجة حرائق واسعة في الريف الغربي لمحافظة حمص وفي طرطوس واللاذقية وأتت على مساحات واسعة من الحراج والأشجار المثمرة.
رقم : 892431
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