بالصور: اكساء وتذهيب مرقد ابي الفضل العباس (ع)









أعلنت الامانة العامة للعتبة العباسية المقدسة عن الشروع بالأعمال التمهيدية، لإكساء طارمة المرقد الشريف لأبي الفضل العياس(عليه السلام)، وقد أجلت أعمال إكسائها لتعارضها مع أعمال تذهيب إيوان الذهب الكبير للطارمة.وقال المهندس ضياء مجيد الصائغ رئيس قسم المشاريع الهندسية لوكالة نون الخبرية "تعتبر أعمال الإكساء من الأعمال النهائية لمرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام)، حيث تم الانتهاء من إكساء الحرم المطهر والصحن الشريف والأواوين، وقد اتجهت بوصلة العمل لاخر جزء في هذه المساحة وهي الطارمة، التي تزامنت أعمال إكسائها مع أعمال تقوية وتذهيب إيوان الذهب، فتم تأجيلها لهذا الوقت، واليوم بدأنا بالأعمال الممهدة لإكسائها ضمن المساحة التي تمتد من الجدار الخارجي للحرم المطهر، وصولا الى الشريط الفاصل بينها وبين الصحن المطهر".وأضاف: "سيتم تقسيم العمل الى ثلاث مراحل، وقد ابتدأنا بالجانب الأيمن من مدخل الطارمة، وستشمل الأعمال رفع المرمر القديم والمواد الماسكة له مع نقل مخلفات هذه الأعمال الى خارج الصحن الشريف، لتتم بعد ذلك معالجة الأرضية بمواد خاصة مع إعادة تسليك وإدامة المنظومات والقنوات الخدمية من اتصالات وكهرباء وماء وغيرها بعد أن تم حفرها بمستويات معينة، لتتم بعدها إعادة إكساء ما تم حفره بمادة (السبيس) مع حدلها ووضع شبكة من حديد التسليح، وعمل صبة من الخرسانة بارتفاع يتناسب مع مستويات الحرم والصحن الشريفين، وبما يؤمن أعمال إكساء مستوية".