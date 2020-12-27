الجامعة التكنولوجية ببغداد تقيم مهرجاناً للمهندس وسليماني

خاص(اسلام تايمز) - أقامت الجامعة التكنولوجية بالعاصمة العراقية بغداد، مهرجاناً تأبينياً كبيراً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، إثر الجريمة الأميركية الإرهابية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي التي أدت إلى استشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ورفيق دربه القائد أبو مهدي المهندس.