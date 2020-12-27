?>?> الجامعة التكنولوجية ببغداد تقيم مهرجاناً للمهندس وسليماني - اسلام تايمز
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الأحد 27 كانون الأول 2020 ساعة 19:34

الجامعة التكنولوجية ببغداد تقيم مهرجاناً للمهندس وسليماني

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وتخلل المهرجان فعاليات متعددة استذكرت الدور الكبير لقاة النصر الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني في الدفاع عن العراق ضد الهجمة الإرهابية التي تعرضت لها البلاد.
 
رقم : 906538
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