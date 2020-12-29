حركة شبابية بالعراق تتوعد بالانتقام من قتلة سليماني والمهندس

خاص (اسلام تايمز) - أطلقت حركة شبابية في العراق تسمى "حركة أشبال المهندس"، الاثنين، عوداً بالثأر والانتقام من قتلة القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.