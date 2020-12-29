حركة شبابية بالعراق تتوعد بالانتقام من قتلة سليماني والمهندس

وذكرت قنوات إخبارية عراقية عبر "تلغرام"، مساء الاثنين، إن "مجاميع شبابية تطلق على نفسها "حركة أشبال المهندس" تقوم بنشر شعارات الثأر والانتقام بمناسبة بدء أسبوع الشهداء القادة ودعماً للعمليات العسكرية ضد الاحتلال الأمريكي التي ستبدأ عن قريب".
وفي وقت سابق، توعد تحالف ثورة العشرين الثانية في العراق، بإخراج القوات الأمريكية من العراق بالقوة، مطالباً السلطات العراقية بالكشف عن نتائج التحقيق الخاص بجريمة اغتيال قادة النصر ومحاكمة كل من يثبت تورطه فيها.
وقال البيان الذي حصل موقع "إسلام تايمز
" على نسخة منه، إن "لاحتلال الاميركي وعملاؤه تجاوزا الخطوط الحمر وانتهكوا سيادة العراق باغتيال قادة النصر واستهداف الحشد الشعبي في القائم"، مضيفاً إن "يوم خروج القوات الاميركية من العراق أصبح قريباً".