نقل حطام العجلات التي كان يستقلها قادة النصر في بغداد

خاص (إسلام تايمز) ـ جرت في العاصمة العراقية بغداد نقل بقايا حطام العجلات التي كان يستقلها قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لحظة استهدافهم إلى النصب المعد بمناسبة ذكراهم.