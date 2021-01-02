السفير الإيراني ببغداد يشارك بمجلس عزاء في مرقد الشهيد المهندس

خاص (إسلام تايمز) - شارك السفير الايراني في بغداد، إيرج مسجدي، يوم الجمعة، بمجلس عزاء أُقيم في مرقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس في مقبرة النجف الاشرف.