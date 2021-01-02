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السبت 2 كانون الثاني 2021 ساعة 00:05
السفير الإيراني ببغداد يشارك بمجلس عزاء في مرقد الشهيد المهندس
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مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
907448
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