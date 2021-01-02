إضاءة برج آزادي بطهران بمناسبة استشهاد سليماني والمهندس

خاص (إسلام تايمز) - قامت بلدية العاصمة الإيرانية طهران، مساء الجمعة، بإضاءة برج آزادي بصور الشهيدين القائدين الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بالإضافة إلى أعلام إيران وسوريا والعراق ولبنان وفصائل المقاومة بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية لاغتيال قادة النصر بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.