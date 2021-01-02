اختتام المؤتمر الأول لتحرير القدس بمحافظة ديالى

خاص (إسلام تايمز) - شهدت محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، اختتام المؤتمر الأول لتحرير القدس الذي نظمته مؤسسة الإمام الخميني (قدس سره)، وقد شارك فيها العديد من الشخصيات السياسية والدينية والعشائرية من مختلف الأديان والمذاهب.