بالصور.. الموصل تفتتح ملعب 'شهداء النصر'

اسلام تايمز (العراق)- افتتح في مدينة الموصل شمالي العراق صرح رياضي مهدى من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اهالي مدينة الموصل بشكل عام وابناء سهل نينوى بشكل خاص.