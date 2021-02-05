تدشين محطة جديدة لتوليد الكهرباء في شمال غرب ايران

اسلام تايمز (ايران) - بدأت الوحدة الاولى في محطة سبلان بمحافظة اردبيل/شمال غرب ايران/، التي تعمل وفق تقنية الدورة التركيبية، نشاطاتها أمس الخميس بمشاركة قائد الحرس الثوري اللواء حسین سلامي وعدد من المسؤولين في المحافظة.