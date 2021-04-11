عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران









ووزع الإعلام الحربي، اليوم الأحد، مشاهد الهجوم على عدد من تباب مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر وتكبيدهم خسائر فادحة.ووثقت المشاهد لحظات تقدم المجاهدين صوب مواقع العدو ومطاردتهم في صحراء الأجاشر واغتنام كميات من الأسلحة والعتاد.