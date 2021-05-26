أحدث العناوين :
اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس حركة حماس يحيى السنوار
ظريف يهنئ بعيد المقاومة اللبنانية
القيادي في الجهاد الاسلامي: مُعادلات جديدة فرضتها سيف القدس
خلال يومين.. الاحتلال يعتقل 250 فلسطينيًّا من الداخل المحتل
الشيخ العيلاني: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير ما تبقى من أرضنا
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
إنها سوريا.. العنقاء الفينيقية!
الرئيس روحاني يوجه بتعليق أنشطة تعدين العملات الرقمية
الأسد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وفاة شخص وإصابة اثنين جراء حريق في مصنع جنوب إيران
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
26 May 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
سوریا
0
الأربعاء 26 أيار 2021 ساعة 12:37
الأسد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
مصدر :
وكالات
رقم :
934604
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
26 أيار 2021
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
26 أيار 2021
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
25 أيار 2021
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
25 أيار 2021
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
25 أيار 2021
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021
قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
25 أيار 2021
إيران: العميد دهقان ينسحب لصالح رئيسي من الانتخابات الإيرانية
24 أيار 2021
أحدث العناوين
اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس حركة حماس يحيى السنوار
ظريف يهنئ بعيد المقاومة اللبنانية
القيادي في الجهاد الاسلامي: مُعادلات جديدة فرضتها سيف القدس
خلال يومين.. الاحتلال يعتقل 250 فلسطينيًّا من الداخل المحتل
الشيخ العيلاني: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير ما تبقى من أرضنا
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
إنها سوريا.. العنقاء الفينيقية!
الرئيس روحاني يوجه بتعليق أنشطة تعدين العملات الرقمية
الأسد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
وفاة شخص وإصابة اثنين جراء حريق في مصنع جنوب إيران
القدوة يصف التنسيق الامني مع الاحتلال بالارتباط مباشر
تخت روانجي: يجب محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الاخيرة
كم بقي في عمر الحكومة السورية الحالية؟
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
تونس.. النهضة يطالب بفتح تحقيق في وثيقة “مسربة” منسوبة للرئاسة
قيادي في حركة حماس: سيف القدس أظهرت ضعف المجتمع الصهيوني
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
اتصال هاتفي بين هنية ورئيس الصليب الاحمر والسبب؟
إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرالمان الايراني
الأكثر قراءة
الصحة العراقية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا
الاستخبارات العراقية تضبط ورشة تفخيخ لداعش جنوب بغداد
نائب عراقي: لا توجد نية حقيقية لانسحاب الاميركان من العراق
جرائم ميليشيا ‘‘قسد‘‘ ليست لها نهاية في دير الزور
کم بلغت الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالکيان الصهيوني من الحرب على غزة؟
ماذا حدث للناخبين السوريين في لبنان؟
إسماعيل هنية للواء سلامي: نعبّر عن تقديرنا العميق لمواقف الجمهورية الإسلامية
العامري يوجه طلبا عاجلا إلى الحكومة بشأن القوات الأجنبية
موكب تضامني لسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال دعما للمقاومة الفلسطينية
السفير السوري في بيروت يعلق على الاعتداء على الناخبين السوريين
الخارجية الإيرانية: لـ محاكمة ساسة الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ كمجرمي حرب
حزب الله يستنكر الاعتداءات على السوريين في لبنان
حرس الثورة: الصهاينة عليهم أن يتحملوا من الآن حياة الخوف
نظرة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة... كيف تغيَّر توازن الرعب لمصلحة جبهة المقاومة؟
الشيخ حسن شريفة: وحدة الصف هي السند الاساسي لدعم الفلسطينيين
متحدث باسم حماس لـ"إسلام تايمز": جهود التهدئة ما زالت مستمرة وجاهزون لكافة السيناريوهات
اللواء سلامي: القبة الحديدية وفقت عاجزة أمام صواريخ المقاومة
هل تنتفض فلسطين من جديد ؟
«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
"إسرائيل" في اليوم التالي: ما بعد «سيف القدس» حسابات أخرى
الأخبار الساخنة
سوريا: ادعاءات مجموعة السبع تأتي للتغطية على رعاية الجماعات الإرهابية
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
إيران تتحدث عن حادث في محطة نطنز النووية
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي مؤتمر إسطنبول للسلام
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
الأكثر بحثًا
انفراج أزمة المحروقات في سوريا.. اثر وصول ناقلات النفط الإيرانية
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
إخترنا لکم
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟