الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 21:54

بالصور: تعز اليمنية تنتفض بوجه الفساد!

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
"طفح الكيل" هتف المتظاهرون بها علنا. وكتبوها على الجدران والشوارع والبيوت والمنشآت العامة وعلى حائط مبنى المحافظة، كما كتب المتظاهرون عبارات تطالب برحيل المحافظ وسلطته الفاسدة المحسوبة على حزب الاصلاح والتحالف، وفقاً لموقع وكالة الصحافة اليمنية.

تُظهر الصور التي رصدتها "وكالة الصحافة اليمنية" مرارة الواقع المآساوي الذي وصلت اليه المحافظة بفعل سيطرة ميليشيات الاصلاح على المؤسسات الحكومية وكافة المنافذ الايرادية بالمحافظة، وهو ما أجبر المئات من ابناء تعز على الخروج صباح اليوم الخميس. في مظاهرات جابت الشوارع مطالبة ضبط الفاسدين ومحاسبتهم.

خلال 6 سنوات تحولت تعز الى مدينة اشباح بفعل انتشار عصابات الاجرام والسطو والقتل في مديريات المحافظة الواقعة في قبضة ميليشيات الاصلاح والتحالف، فلا يمر يوم دون جريمة ولا تمر ساعة دون معاناة.

ناشطون يمنييون اعتبروا خروج ابناء تعز في مظاهرات ضد ميليشيات الاصلاح مطالبين برحيل سلطة المحافظة الفاسدة، خروج عن المآلوف في ظل تمكن ميليشيا الاصلاح من كبح المتظاهرين وتكميم افواه الناشطين وقمع كل من تسول له نفسة الخروج عن الجماعة وانتقادها خلال 6 سنوات من عمر الحرب على اليمن.
رقم : 935036
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
28 أيار 2021
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
28 أيار 2021
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
28 أيار 2021
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
28 أيار 2021
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
28 أيار 2021
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
28 أيار 2021
إيران: على أمريكا وبريطانيا إحياء الاتفاق النووي بدل من كسب رضا الصهاينة
إيران: على أمريكا وبريطانيا إحياء الاتفاق النووي بدل من كسب رضا الصهاينة
27 أيار 2021
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
27 أيار 2021
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
27 أيار 2021
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
27 أيار 2021
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
26 أيار 2021
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول