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السبت 29 أيار 2021 ساعة 20:27

صور الشهيد سليماني في مهرجان النصر في غزة

صور صغيرة
صور كبيرة
شرائح صور
وقد شارك في هذا المهرجان عشرات الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني.

كما شارك في المهرجان مئات المقاتلين، من سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الاسلامي.
رقم : 935229
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