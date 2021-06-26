تقرير مصور عن استعراض الحشد الشعبي في العراق

خاص (إسلام تايمز) - بدأ صباح اليوم الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي ، تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد ، بحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزيري الدفاع والداخلية جمعة عناد وعثمان الغانمي ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي و عدد من القادة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب.