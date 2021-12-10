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الجمعة 10 كانون الأول 2021 ساعة 15:36

هذا ماقاله مراجع الدين لأمير عبد اللهيان لدى لقائه بهم

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واشار أمير عبد اللهيان في مدونته التي نشرها على صفحته في موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي، الى ان المراجع الذين التقاهم أكدوا ضرورة بذل المساعي والجهود من أجل تحقيق حقوق الشعب الايراني والعمل على صيانة كرامته وعزته.

ونوه الى أن المراجع ركزوا على ضرورة التوكل على الله جل وعلا والعمل بارشادات قائد الثورة الاسلامية وتوجهات الشعب الايراني، في المفاوضات والعلاقات الدولية.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن الشعب الايراني كان على الدوام وفي كافة المراحل التاريخية داعما أساسيا للنظام، وفي نفس الوقت عاملا رئيسيا في الحافز عليه وصيانته، مما يزيد في المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين الايرانيين، والتزامهم بحقوق الشعب.
رقم : 967815
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