بالصور: إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في سوريا

اسلام تايمز (سوريا) - تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صور تحمل عنوان "نحن قاسم"، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.